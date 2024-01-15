Samanyolu Haber /Gündem / Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı /15 Ocak 2024 01:12

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alındı.

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Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Emniyete götürülen İsrailli futbolcunun, ifade işlemleri sürüyor.

Sözleşmesi de fesih edilecek
Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?
Antalyaspor-Trabzonspor maçının 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara göstermişti.

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.
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