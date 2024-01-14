Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'i futbolcunun sevinci ortalığı karıştırdı /14 Ocak 2024 21:14

İsrail'i futbolcunun sevinci ortalığı karıştırdı

Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevinci ortalığı karıştırdı. Konuyla alakalı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, İsrail'i futbolcunun kadro dışı kaldığını açıkladı

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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç ortalığı karıştırdı. 

28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI
Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla." 

SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI
Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.
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