Fenerbahçe, Gaziantep'ten 3 puan aldı

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İrfan Can'dan hayat öpücüğü: Fenerbahçe, Gaziantep'ten 3 puanla döndü! Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

İrfan Can'dan hayat öpücüğü: Fenerbahçe, Gaziantep'ten 3 puanla döndü! Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

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cumhuriyet.com.trYayınlanma: 14.01.2024 - 18:07Güncelleme: 14.01.2024 - 21:04

İrfan Can'dan hayat öpücüğü: Fenerbahçe, Gaziantep'ten 3 puanla döndü! Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci attı.





Fenerbahçe'de yeni transfer Leonardo Bonucci, 28. dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna girdi. İtalyan yıldız, ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.





Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 50. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.









Sarı lacivertli takım, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı. Gaziantep FK ise 4 maç sonra mağlup oldu.





Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 53 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Gaziantep FK ise 21 puanda kaldı.





Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Sivasspor deplasmanına gidecek.