Yeni Kral törenle tahta çıktı

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yıllık hükümranlığının ardından tahtı 55 yaşındaki oğlu X. Frederik'e devretti.





Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Christiansborg Sarayı'nda gerçekleşen törende Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 10. Frederik'i yeni kral ilan etti. Frederiksen, sarayın balkonundan bu tarihi ana tanıklık etmek için gelen binlerce insana seslenerek "Kralımız çok yaşa!" diye bağırdı. Vatandaşlar da birçok defa "Yaşasın!" diyerek yanıt verdi.





Eşi Kraliçe Mary ve dört çocuğu ile balkonda bulunan ve halkı selamlayarak bir konuşma yapan Kral Frederik'in burada gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.





Törenden bir saat kadar önce yine Christiansborg Sarayı'nda Danimarka kabinesiyle birlikte gerçekleşen bir toplantıda, 83 yaşındaki Kraliçe Margrethe tahttan çekilme kararını imzalamış, bu imzayla Danimarka tahtı resmen oğluna geçmişti.



