İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 100. gün: Toplam can kaybı 24 bine yaklaştı!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi.





İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 265'ini yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti.





Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı.





337 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ





İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarının sayısının 337'ye yükseldiğini belirten Kudra, 99 sağlık çalışanının da İsrail askerleri tarafından oldukça zor şartlar altında alıkonulduğuna dikkati çekti.





Kudra ayrıca, İsrail ordusu tarafından tamamen kullanılmaz hale getirilen ambulans sayısının ise 121 olduğunu vurguladı.





2 MİLYON KİŞİ YERLERİNDEN EDİLDİ





Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, kentteki yaklaşık 2 milyon insanın zor şartlar altında yerlerinden edildiğini, açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.





İsrail saldırılarının 100 gündür devam ettiğine dikkati çeken Kudra, şu ifadeleri kullandı: "Özgür dünya devletleri ve halklarından, 100 gündür devam eden saldırıların durdurulması için güçlü ve etkin adımlar atmalarını talep ediyoruz.