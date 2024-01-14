Yanardağ patladı, lavlar tahliye edilen kasabadaki bazı evlere ulaştı

İzlanda'daki balıkçı kasabası Grindavik'in kuzeyinde, yerel halkın tahliye edilmesinden sadece birkaç saat sonra Pazar günü erken saatlerde bir yanardağ patladı. Gün içerisinde Grindavik'e ulaşan lavlar, bazı evleri ateşe verdi.
Bu, 2021’den beri İzlanda’daki beşinci volkanik patlama. En son yanardağ patlaması, 18 Aralık'ta başkent Reykjavik'in güneybatısındaki aynı bölgede meydana gelmişti.
İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), patlamanın sabah 8.00'de başladığını söyledi.
İzlanda medyasının yayınladığı görüntülerde gün doğumunda turuncu lavların fışkırdığı görülebiliyordu.
Lavların kasabaya ulaşmasını önlemek için toprak ve kayalardan oluşan bariyer inşa ediliyordu. Ancak son patlamanın ardından lavlar bu bariyerleri aştı.
İzlanda Meteoroloji Ofisi yine de bu bariyerlerin lavların çoğunun kasabaya ulaşmasını engellediğini duyurdu.
Son gelen bilgilere göre, lavlar nedeniyle kasabadaki bazı evler alev almış durumda.
Kamu yayıncısı RUV'un haberine göre, sismik aktivite gece boyunca yoğunlaşınca kasaba sakinleri sabaha karşı tahliye edildi.
Grindavik’in 4 bin sakinin çoğu, bilim insanlarının kasabın altındaki sismik faaliyete ilişkin uyarıları sonucu tedbir amacıyla 11 Kasım'da tahliye edilmişti.
Yerel yetkililere göre, Cumartesi günü yeniden tahliye emri çıkarılmadan önce, yaklaşık 100 kişi evlerine dönmüştü.
İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, bu sabahki volkanik patlamanın ardından hiçbir vatandaşın “hayati tehlikesinin olmadığını" açıkladı.
?Havayolu trafiği de etkilenmedi.
Yetkililer, Reykjanes yarımadasının 30 bin sakinine elektrik ve su sağlayan bölgedeki Svartsengi Jeotermal Tesisi’ni de yakından takip ediyor.
Kasım ayından bu yana tesisi korumak için bir duvar inşa ediliyordu.
Mart 2021'e kadar Grindavik'in de bulunduğu Reykjanes yarımadasında sekiz yüzyıldır herhangi bir patlama yaşanmamıştı.
Volkanik aktivitelerle oluşmuş ada
İzlanda "Atlantik ortası sırtı"nda yer alıyor. Yani Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde.
Bu levhalar birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ederken, yerkabuğunun altındaki magma da yüzeye çıkıyor.
Bu da buranın deprem ve volkan bölgesi olmasını beraberinde getiriyor.
İzlanda’da 33 aktif volkanik sistem var.