Samanyolu Haber /Gündem / Bu nasıl iş; Emekliye zam geldi, maaşı değişmedi /09 Temmuz 2023 14:37

Bu nasıl iş; Emekliye zam geldi, maaşı değişmedi

En düşük emekli aylığı Hazine tarafından 7 bin 500 liraya tamamlanırken zam hesabında kök aylık esas alındı. Kök aylığı düşük olan çok sayıda emekli maaş zammı alamadı. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda zamma rağmen aylıkların artmadığına dikkat çekti.

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Ekonomik krizin etkileri artarken durdurulamayan enflasyon ve dolar kurundaki ücretlilerin aylıklarını eritti. Maaşlara enflasyon nedeniyle zam yapılırken emekli maaşlarına yeni zam oranları için hazırlanan önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılırken birçok emekli bundan yararlanamadı. 

Gerçek Gündem'in haberine göre yaşanan gelişmeler öncesi iktidar, emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmesi nedeniyle 'daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını' duyursa da bu rakamın artıp artmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. 

EMEKLİ ZAMMINDA 'KÖK AYLIK' DETAYI
Son gelişmeler ile birlikte 7 bin 500 TL'den düşük olan emekli aylıkları Hazine tarafından bu rakama tamamlandı. Ancak emeklilerin zam hesabı 7 bin 500 TL üzerinden değil kök aylıklarından yapıldı. Bu uygulama nedeniyle pek çok emekli zam alamamış oldu.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maaşların değişmediğine dikkat çekti.

PROF. DR. ŞENOL BABUŞÇU: EMEKLİNİN MAAŞI YİNE 7 BİN 500 TL
Prof. Dr. Şenol Babuşçu, "7.500 TL maaş alan emeklinin maaşına %25 zam yapıldı. Ama maaşı yine 7.500 TL…" ifadelerini kullandı.

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