"Bu seneninkileri nasıl ödeyeceksiniz acaba?"

Hükümete yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yap, işlet, devret modeli ile yapılan geçiş garantili köprü, otoyol ve tünellerin ödemelerine dikkat çekerek bugünkü köşesine taşıdı. Herkes evinde kalsın denirken, haftanın iki günü ve tatil günleri sokağa çıkmak yasakken Avrasya Tüneli’nden kaç araç geçmiş olabilir tahmin eder misiniz!" diyen Altaylı, asıl kıyametin 2020 yılı için yapılacak olan ödemelerde kopacağını çünkü farkın tamamını devletin ödeyeceğini yazdı.







Fathi Altaylı'nın Habertürk'te yayımlanan bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:





Corona günlerinin başından beri “Yahu hiç değilse bu yoklukta bu ödemeleri erteleyin. Ortada çok açık bir mücbir sebep var” dedim dedim dinletemedim.





Geçiş garantili köprü, otoyol ve tünellerin ödemeleri yapılmış.





Ama merak etmeyin, bu yapılan ödemeler 2019 yılı için verilen garantilerin ödemesi.





Yani hayatın normal olduğu, buralardan garanti sayıya ulaşmasa da vatandaşların gelip geçtiği günlerin ödemeleri.





Yani geçişlerle garanti verilen sayı arasındaki farkın nispeten daha az olduğu günlerin.





Asıl felaket fark ödemeler 2020 yılı için yapılacak olan ödemelerde.





Mesela YSS Köprüsü için günlük garanti yuvarlak 150 bin.





Corona günlerinde buradan kaç kişi geçti acaba?





Osman Gazi Köprüsü için garanti günlük 40 bin.





Şehirlerarası seyahat yasağında bu köprüyü kaç kişi kullandı dersiniz?





Ya da ona bağlı yolları.





Herkes evinde kalsın denirken, haftanın iki günü ve tatil günleri sokağa çıkmak yasakken Avrasya Tüneli’nden kaç araç geçmiş olabilir tahmin eder misiniz!





Asıl kıyamet o ödemeler geldiği zaman kopacak.





Çünkü aradaki farkın tamamını devlet ödeyecek.





Yani siz ödeyeceksiniz.





O köprüden, o yoldan, o tünelden asla geçmemiş ve hatta belki de geçmeyecek hatta hatta o köprüyü hayatı boyunca görmeyecek olan siz.





Benim söylediğim de bu işte.





2020 ödemeleri geldiği zaman bu parayı ödemeyin diyorum.





Zaten tamtakıra yakın olan Hazine’nin bu kıt kaynağını üç beş müteahhide değil, halka hizmet için kullanın.