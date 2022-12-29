Bu şurubu içen 18 cocuk öldü

Bakanlık, şirketin internet sitesinde grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanıldığı belirtilen Doc-1 Max şurubunun bir serisinin, zehirli bir madde olan etilen glikol içerdiğini bildirdi.



Hayatını kaybeden çocukların akut solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle şurubu içmelerinin ardından öldüğü ifade edildi.



Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, şurubun Quramax Medical LLC tarafından Özbekistan'a ithal edildiği belirtildi.



Şurubun doktor reçetesi olmaksızın eczacı tavsiyesiyle ve aileleri tarafından, çocuklar için uygun standart doz aşılarak çocuklara verildiği bildirildi.



Çocukların ölüm nedeninin zehirli maddeden mi yoksa doz aşımından mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.



Hindistan salı günü yüksek kalite standartlarının sağlanması amacıyla ülke genelindeki bazı ilaç fabrikalarında denetim başlatmıştı.



Özbekistan'daki ölümler, en az 70 çocuğun hayatını kaybettiği Gambiya'daki benzer bir olayın ardından geldi. Gambiya'daki ölümlerden Yeni Delhi merkezli Maiden Pharmaceuticals Ltd. şirketi tarafından üretilen öksürük ve soğuk algınlığı şurupları sorumlu tutulmuştu. Hindistan hükümeti ve üretici şirket, ilaçlarının hatalı olduğunu reddetmişti.



Hindistan "dünyanın eczanesi" olarak biliniyor ve ülkede ilaç ihracatı son on yılda iki kattan fazla artarak geçtiğimiz mali yılda 24,5 milyar dolara ulaştı.



Özbekistan Sağlık Bakanlığı, ölümleri zamanında analiz etmedikleri ve gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle yedi çalışanını işten çıkardığını açıkladı. Bakanlık, bazı "uzmanlara" karşı disiplin önlemleri aldığını da bildirdi.



Doc-1 Max tablet ve şurupları ise eczanelerden geri çekilmeye başlandı.