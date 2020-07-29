Bu yıl Kâbe boş kaldı: Kısıtlı katılımla yapılacak hac başladı

Bu yılki hac ibadeti Koronavirüs tedbirlerinin gölgesinde başladı. Suudi Arabistan Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek maksadıyla bu yıl resmi olarak sadece Suudi Arabistan'dan 1.000 hacı adayına izin verileceğini açıklamış, yurt dışından ise hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.





Yerel basında çıkan haberlere göre ise 10 bin kadar kişinin hac ibadetini gerçekleştirmesine izin verilecek. Geçen yıl 2,5 milyon Müslüman hac farizasını ifa etmek için Suudi Arabistan'a gitmişti.





İlk hacı adayları hafta sonunda Mekke'ye geldi. Kendilerine dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama ritüeli için sterilize edilmiş çakıl taşları verildi.





Hacı adaylarının bagajları dezenfekte edilirken, kendilerine birer elektronik bileklik dağıtıldı.





10 MİLYAR EURODAN FAZLA GELİR





Seyahat öncesinde koronavirüs testi yaptırmaları zorunlu olan hacı adaylarının, hac sonrasında ise karantinaya girme yükümlülüğünü kabul etmiş olmaları gerekiyor.





Hac, Suudi Arabistan için ekonomik anlamda da büyük öneme sahip. Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretlerinden yılda 10 milyar eurodan fazla gelir elde ediyor.





Ayrıca turizm acentelerinden, hediyelik eşya satan dükkanlara kadar 100 binlerce kişinin gelirini çok büyük oranda etkiliyor.