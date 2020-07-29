Samanyolu Haber /Gündem / Bu yıl Kâbe boş kaldı: Kısıtlı katılımla yapılacak hac başladı /29 Temmuz 2020 10:52

Bu yıl Kâbe boş kaldı: Kısıtlı katılımla yapılacak hac başladı

Hac farizası bu yıl Koronavirüs salgını önlemleri gölgesinde ifa ediliyor. Suudi Arabistan yurt dışından hacı adayı kabul etmezken, Kâbe'ye yaklaşmak ve dokunmak da yasak.

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Bu yılki hac ibadeti Koronavirüs tedbirlerinin gölgesinde başladı. Suudi Arabistan Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek maksadıyla bu yıl resmi olarak sadece Suudi Arabistan'dan 1.000 hacı adayına izin verileceğini açıklamış, yurt dışından ise hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre ise 10 bin kadar kişinin hac ibadetini gerçekleştirmesine izin verilecek. Geçen yıl 2,5 milyon Müslüman hac farizasını ifa etmek için Suudi Arabistan'a gitmişti. 

İlk hacı adayları hafta sonunda Mekke'ye geldi. Kendilerine dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama ritüeli için sterilize edilmiş çakıl taşları verildi. 

Hacı adaylarının bagajları dezenfekte edilirken, kendilerine birer elektronik bileklik dağıtıldı.

10 MİLYAR EURODAN FAZLA GELİR 

Seyahat öncesinde koronavirüs testi yaptırmaları zorunlu olan hacı adaylarının, hac sonrasında ise karantinaya girme yükümlülüğünü kabul etmiş olmaları gerekiyor.

Hac, Suudi Arabistan için ekonomik anlamda da büyük öneme sahip. Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretlerinden yılda 10 milyar eurodan fazla gelir elde ediyor. 

Ayrıca turizm acentelerinden, hediyelik eşya satan dükkanlara kadar 100 binlerce kişinin gelirini çok büyük oranda etkiliyor. 
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