Belediye Başkanı ayrıca, üniversitenin yapılması planlanan kampüs bölgesindeki diğer bazı cadde isimlerini, "Şehit Uygurlar Caddesi", "Özgür Hong Kong Caddesi", "Dalai Lama Caddesi" ve Pekin yönetimi tarafından cezaevine konulan Katolik piskoposun adına atıfla "Xie Shiguang Caddesi" olacağını açıkladı.







Kampüsün yapılması planlanan 9. Bölge Belediye Başkanı Baranyi Krisztina da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Planlanan Çin Üniversitesinin çevresindeki kamusal alanlara güzel yeni isimler verdik." ifadesini kullandı.





Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, belediyenin kararını eleştirdi.





Kararın belki bazı Batı Avrupa ve ABD büyükelçiliklerine yönelik sadakat göstergesi olabileceğini ama bu adımın Hong Konglulara ve Uygurlara yardımcı olmayacağını savunan Semjen, "Çin'le çok iyi ilişkiler içinde olmaya çalışıyoruz ve bu ulusal çıkarımız. Gördüğümüz gibi 1 milyon doz Çin aşısı olmasaydı binlerce kişinin hastalanmasına neden olacaktı." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.





Fudan Üniversitesi, AB'deki ilk Çin üniversitesi olacak





Fudan Üniversitesinin Avrupa Birliğindeki ilk Budapeşte kampüsünün 2024 yılında açılması ve ekonomi, uluslararası ilişkiler, tıp ve teknik bilimler alanlarında eğitim vermesi bekleniyor.





Macar hükümeti, Fudan Üniversitesinin Budapeşte kampüsünün Macaristan'ın eğitim standardını yükselteceğini, Çin'in ülkeye yönelik yatırımlarına ivme kazandıracağını ve ülkesine bölgesel bir bilgi merkezi olma fırsatı tanıyacağını savunuyor.





Muhalefet ise Çin Üniversitesinin Macarların vergileriyle yapılmasının doğru olmadığı, ulusal güvenlik riski teşkil ettiği ve bölgede Macar öğrencilere yönelik yapılması planlanan Öğrenci Şehri projesinin büyük bir bölümünü işgal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.





Liberal görüşleriyle bilinen Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony de, "Fudan projesi, Macaristan'ın 30 yıl önce Komünizmin çöküşünde kendisini adadığı değerlerin birçoğunu şüpheye düşürecek." sözleriyle Çin üniversitesinin yapımına sert muhalefet ediyor. Karacsony, gelecek yıl yapılacak seçimlerde aşırı sağcı, popülist söylemleriyle bilinen Başbakan Viktor Orban'a karşı yarışacak.





Muhalefetin ortak adayı olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan ve popülaritesi günden güne artan Gergely Karacsony, Başbakan Orban'ı Çin, Rusya ve liberal olmayan diğer hükümetlerle yakınlaşmakla suçluyor.





Macaristan'ın ve Avrupa'nın önde gelen özel yüksek öğretim kurumlarından Orta Avrupa Üniversitesi, Orban hükümetinin statüsüne yönelik yasal değişikliği yürürlüğe koyması ve kurucusu iş insanı George Soros'a karşı kamuoyunda nefret kampanyası başlatmasının ardından 2019'da fakültelerinin çoğunu komşu ülke Avusturya'ya kaydırmıştı.