Bulgaristan eski başbakanı ve maliye bakanı yolsuzluktan gözaltına alındı

Avrupa Savcılığı'nın 120 ayrı olayla ilgili sürdürdüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Bulgaristan'ın eski başbakanı Boyko Borisov, eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov ve partideki yakın çevresinden bazı kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.











Bulgaristan'ı dün ziyaret eden Avrupa Başsavcısı Laura Kövesi, ülkede Avrupa finansal fonlarıyla ilgili yapılan farklı yolsuzlukları kapsayan 120 suç ihbarıyla ilgili soruşturmalar yapıldığını duyurmuştu.









Konuyla ilgili Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Savcılığı'nın 120 ayrı olayla ilgili sürdürdüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Borisov'un yanı sıra GERB partisinden eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Parlamentonun eski Maliye Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova ve Borisov'un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova'nın da gözaltına alındıklarını bildirdi. Bakanlık, süren kapsamlı operasyonla ilgili çok sayıda adreste arama yapıldığını ve delil toplandığını kaydetti. Boyko Borisov, 2021 yılına kadar kısa aralıklarla 12 yıl süreyle ülkenin başbakanlığını yapmıştı.



