Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan Rus plakalı araçların girişini yasakladı /03 Ekim 2023 10:40

Bulgaristan Rus plakalı araçların girişini yasakladı

Rusya plakalı araçların girişini bir ülke daha yasakladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

AB üyesi Bulgaristan, 2 Ekim'den itibaren Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı.

Bulgaristan, sınır polisi başkanı Anton Zlatanov, yasağın hem otomobil hem de yük taşıyıcı araçlar için geçerli olacağını kaydetti. Zlatanov, Bulgaristan'a giren Rus arabalarının tam sayısını açıklamadı ancak bunların çok fazla olmadığını da vurguladı.

8 Eylül'de Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarının yaptırımlar kapsamında Rus plakalı araçlarla AB ülkelerine giremeyeceğini açıkladı.
Daha önce Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya bu kararı uygulayan ülkeler oldu.
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