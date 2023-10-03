Bulgaristan Rus plakalı araçların girişini yasakladı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA







AB üyesi Bulgaristan, 2 Ekim'den itibaren Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı.





Bulgaristan, sınır polisi başkanı Anton Zlatanov, yasağın hem otomobil hem de yük taşıyıcı araçlar için geçerli olacağını kaydetti. Zlatanov, Bulgaristan'a giren Rus arabalarının tam sayısını açıklamadı ancak bunların çok fazla olmadığını da vurguladı.





8 Eylül'de Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarının yaptırımlar kapsamında Rus plakalı araçlarla AB ülkelerine giremeyeceğini açıkladı.

Daha önce Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya bu kararı uygulayan ülkeler oldu.