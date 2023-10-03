Samanyolu Haber /Gündem / Yeni nesil Su-57 savaş jetleri artık Rus ordusunda /03 Ekim 2023 11:09

Yeni nesil Su-57 savaş jetleri artık Rus ordusunda

5’inci nesil savaş jetleri Su-57’ler testlerden sonra orduya teslim edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya’nın geliştirdiği ve seri üretimini tamamladığı 5’inci nesil savaş uçakları SU-57’ler Rusya Havacılık Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov tarafından yapılan açıklamaya göre, Komsomolsk-on-Amur havacılık fabrikasında üretilen ve ayrıca testleri tamamlanan Su-35S’ler de orduya teslim edildi.

Açıklamaya göre savaş jetleri uçakları yoğun test döngüsünden geçti; çeşitli çalışma modlarında uçuşları denendi. Rus ordusuna kaç adet savaş uçağının teslim edildiği ise açıklanmadı.

Yıl sonuna kadar Rusya Hava kuvvetleri yeni bir parti uçak daha alacak. Teslimatlar, devlet savunma sanayii ile Rus ordusu arasında yapılan anlaşmalar kapsamında yapılıyor.

Komsomolsk-on-Amur Havacılık Fabrikası’nda Yu.A. Gagarin United Aircraft Corporation tarafından üretilen beşinci nesil Su-57 ve 4+ nesil avcı uçakları Su-35S'nin bir sonraki teslimatları için seri üretime devam ediliyor.

Su-57, beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağı her türlü hava, yer ve su üstü hedeflerini imha etmek üzere tasarlanmış modeller. Süpersonik seyir uçuş hızına, gövde içi silahlara ve radyo dalgası emici kaplamaya sahipler ve radarlarda maksimum görünmezlik özelliği sayesinde ‘hayalet uçak’ kategorisindedir.
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