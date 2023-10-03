Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Tom Hanks uyardı: 'Yapay zeka ile...' /03 Ekim 2023 11:16

Ünlü oyuncu Tom Hanks uyardı: 'Yapay zeka ile...'

ABD'li aktör Tom Hanks’in (67) yüzü diş reklamında izinsiz bir şekilde kullanıldı. Hanks, reklamın sahte olduğunu ve yapay zekâ kullanılarak üretildiğini belirterek uyarıda bulundu

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Dünyaca ünlü aktör Tom Hanks’in (67) yüzü diş reklamında kullanıldı. Reklamı gören Hanks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile reklamın sahte olduğunu ve yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğunu açıkladı.
Ünlü aktör, bu reklamın kendi onayı olmadan yapıldığını ve kendisinin de bu ürünü kullanmadığını belirtti.
The Guardian'da yer alan habere göre, Hanks yaptığı paylaşımda, “DİKKAT! Yapay zeka kullanılarak diş reklamında oynadığım bir video var. Bununla hiçbir ilgim yok” dedi.



Hanks, "Son zamanlarda dolaşıma giren diş ürünleri reklamı benim onayım olmadan ve habersiz bir biçimde yapıldı. Bu reklamın sahte olduğunu ve yapay zekâ teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu belirtmek isterim. Lütfen dikkatli olun, sağlığınızı riske atmayın" ifadelerini kullandı.

Ünlü aktörün bu açıklamasının ardından reklamın sahte olduğu ve manipülasyon yoluyla oluşturulduğu ortaya çıktı. Tom Hanks'in avukatları da konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerde yer alabileceğini söylemişti.

Hanks, 2022 yapımı A Man Called Otto filmindeki sahnelerde yapay zeka kullanılarak yaşlandırılmıştı.
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