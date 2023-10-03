Instagram ve Facebook yeni üyelik hamlesi: Paralı mı olacak?

Gazete, ilk etapta Avrupa’da uygulanacak bu abonelik yöntemi için kullanıcılardan ayda 14 dolar (yaklaşık 385 TL) talep edeceği kaydedildi. Meta’nın resmi yazışmalarını inceleyen gazete, Instagram için 14 dolar talep ederken, Facebook ve Instagram için ise 17 dolar isteyeceğini duyurdu.





Avrupa Birliği, AB üyesi ülkelerde yaşayan bireylerin kişisel bilgileri kullanılarak reklam yapılmasına yasak getirmişti. AB ile anlaşamayan Meta da bu abonelik sistemi ile bu yasayı aşmaya çalışacağını duyurdu. Meta’nın bu planı AB yetkililerine sunduğu da kaydedildi.





Böylelikle eğer AB Meta’nın planını kabul ederse Avrupalı sosyal medya kullanıcıları, verilerini vererek ücretsiz Instagram ve Facebook kullanabilecek. Aksi durumda ise sosyal medya kullanıcıları para ödeyerek reklamsız bir uygulama deneyimi yaşayacak.





Meta’nın sunduğu planda ise abonelik ücretleri de açıklandı. Masaüstü bilgisayarda Facebook ya da Instagram aboneliği 10 euro (287) olarak belirlenirken bu aboneliğe başka bir hesap eklenmesi durumunda ise 6 euro ekstra istenecek. Mobil cihazlarda da ücret aylık 13 euro olacak.