Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan sınırında yangın alarmı… Alevler Edirne’den görüldü /02 Eylül 2023 22:58

Bulgaristan sınırında yangın alarmı… Alevler Edirne’den görüldü

Bulgaristan’ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin Edirne sınırını aşması ihtimaline karşı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgeside akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne sınırına doğru yaklaştı.

Bunun üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri, önlem amaçlı sınıra sevk edildi. Ekipler, yangının sınırı aşması halinde müdahale etmek için bölgede teyakkuz halinde.

Geniş bir alana yayılan alevler Edirne'nin sınırda bulunan Saksağan, Suakacağı, Hüseyinpınar köylerinden görüldü.

Yetkililer, alevlerin yön değiştiren rüzgarın etkisiyle Bulgaristan’ın iç kesimlerine doğru yöneldiğini kaydetti.
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