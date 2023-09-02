Kerkük’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük polisi, kentte yaşanan protestolardan dolayı şehir sakinlerine evlerine dönmesi çağrısı yaparak, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.



OPERASYON TALİMATI



Güvenlik güçlerinin kentte güvenlik ve istikrarı sağlamaya ve yasaları uygulamaya çağıran Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, şehirde olayların yaşandığı bölgelerde geniş güvenlik operasyonlarının başlatılması ve oralarda titiz aramaların yapılması talimatını verdi.



Sudani’nin Kerkük’ün güvenliğini bozmaya çalışanların hangi taraftan olursa olsun gözaltına alınmasını istediğini aktaran Resul, Başbakan’ın kentte güvenlik güçleri dışında hiç kimsenin silah taşımasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.



Açıklamaya göre, Kerkük’teki siyasi ve toplumsal gruplara da seslenen Sudani, “kentte olası bir fitnenin engellenmesi” ve Kerkük’ün güvenlik ve istikrarının muhafaza edilmesi için siyasi grupları, üzerlerine düşen rolü üstlenmeye çağırdı.



1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI



Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri yaptığı açıklamada, kentte yaşanan olaylarda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.



Kerkük’te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapatmıştı.



Protestocular, 2017 yılına kadar KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun da açılmasını istiyor.



Ordunun kullandığı binanın KDP’ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.



NELER YAŞANDI?



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014’te terör örgütü IŞİD’in ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük’te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.



IKBY’nin 25 Eylül 2017’de düzenlediği “bağımsızlık referandumu”nun ardından merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017’de Kerkük’e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.



Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.



KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.



Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimatıyla boşaltılarak KDP’ye devredilme hazırlıklarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos’tan beri devam ediyor.