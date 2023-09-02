Nobel Vakfı, Rusya, Belarus ve İran'a yaptığı daveti geri çekti

Euronews'te yer alan habere göre Nobel Vakfı, tepkiler üzerine Rusya, Belarus ve İran temsilcilerine bu yılki Nobel Ödül törenlerine katılmaları için yaptığı daveti geri çekti.



İsveçli bazı milletvekilleri dün yaptıkları açıklamada, prestijli ödülleri veren özel vakfın bir yıl önceki tutumunu değiştirerek üç ülkenin temsilcilerini davet etmesinin ardından, bu yılki Nobel Ödülü törenlerini boykot edeceklerini bildirdi.



Milletvekillerinden bazıları boykota gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı ve İran'da insan haklarına yönelik baskıları gösterdi.



Belaruslu muhalif Sviatlana Tsikhanouskaya, cuma günü İsveç Nobel Vakfı ve Norveç Nobel Komitesi'ne Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun "gayrimeşru rejiminin" temsilcilerini hiçbir etkinliğe davet etmemeleri çağrısında bulundu.



Vakıf yaptığı açıklamada "güçlü tepkilerin" farkında olduğunu ve bu nedenle Rusya, Belarus ve İran büyükelçilerini Stockholm'deki Nobel Ödül törenine davet etmeme kararı aldığını belirtti.



Aftonbladet gazetesinin aktardığına göre İsveç Kraliyet Sarayı sözcüsü Margareta Thorgren "karardaki değişikliği olumlu buluyoruz" açıklaması yaptı.



Thorgren, Kral Carl XVI Gustaf'ın bu yılki Nobel ödüllerini "daha önce olduğu gibi" Stockholm'deki törenlerde vermeyi planladığını kaydetti.



Rusya ve Belarus, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali", İran ise "ülkedeki insan hakları ihlallerine yönelik eleştiriler" gerekçesiyle geçen yılki ödül törenine davet edilmemişti.



Bu yılın Nobel ödülünü kazananlar Ekim ayı başında açıklanacak. Ödül sahipleri daha sonra, ödülün kurucusu Alfred Nobel'in 1896'daki ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törende ödüllerini almaya davet edilecek.