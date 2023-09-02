Rusya'da döviz sıkıntısı başladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın petrol ve gaz gelirleri düştü. İthalat giderleri ise savaş öncesi rakamlara yaklaştı. Bu gelişme ülkede döviz sıkıntısına neden olmakta.





Rusya Maliye Bakanı, Merkez Bankası’nın ülkedeki dövizin kontrolü konusunda liberal bir yaklaşım sergilediğini eleştirerek, döviz akışı konusunda daha katı tedbirlerin alınmasını önerdi.





Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası’nın döviz kontrolü konusunda eskiden farklı bir yaklaşım sergilediğini belirterek, “eskiden döviz kontrolünün son derece katı bir savunucusu olan Merkez Bankası’nın daha liberal kararlar aldığını, fakat günümüzde daha katı tedbirlerin alınmasının gerektiğini” söyledi.

Rusya’daki döviz kontrolünün sertleştirilmesi konusunda istişarelerin sürdüğünü vurgulayan Siluanov, bu konuda bir çözüm ve ortak bir yaklaşım bulacaklarının teminatını verdi.





Uzmanlar,eskiden döviz kontrolü konusunda daha özgürlükçü bir tutum sergileyen Maliye Bakanlığı’nın bu tutumunu kamuoyuna yansımayan muhtemel kriz olarak değerlendirdiler.