Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da döviz sıkıntısı başladı /02 Eylül 2023 23:57

Rusya'da döviz sıkıntısı başladı

Rusya'da döviz kontrolünün sıkılaştırılması isteniyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya’nın petrol ve gaz gelirleri düştü. İthalat giderleri ise savaş öncesi rakamlara yaklaştı. Bu gelişme ülkede döviz sıkıntısına neden olmakta.

Rusya Maliye Bakanı, Merkez Bankası’nın ülkedeki dövizin kontrolü konusunda liberal bir yaklaşım sergilediğini eleştirerek, döviz akışı konusunda daha katı tedbirlerin alınmasını önerdi. 

Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası’nın döviz kontrolü konusunda eskiden farklı bir yaklaşım sergilediğini belirterek, “eskiden döviz kontrolünün son derece katı bir savunucusu olan Merkez Bankası’nın daha liberal kararlar aldığını, fakat günümüzde daha katı tedbirlerin alınmasının gerektiğini” söyledi.
Rusya’daki döviz kontrolünün sertleştirilmesi konusunda istişarelerin sürdüğünü vurgulayan Siluanov, bu konuda bir çözüm ve ortak bir yaklaşım bulacaklarının teminatını verdi.

Uzmanlar,eskiden döviz kontrolü konusunda daha özgürlükçü bir tutum sergileyen Maliye Bakanlığı’nın bu tutumunu kamuoyuna yansımayan muhtemel kriz olarak değerlendirdiler.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da döviz sıkıntısı başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:27:54