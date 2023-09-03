Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından rahat çıktı: 0-3 /03 Eylül 2023 00:05

Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından rahat çıktı: 0-3

Hafta arasında Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında yıldızları Mauro Icardı ve Kerem Aktürkoğlu ile 3 puana uzandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-0 kazanarak seriyi devam ettirdi.

Geçen sezonun son 6 maçını kazanan Galatasaray, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarının ardından Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun 2. dakikada filelere gönderdiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken milli futbolcu bu kez 5. dakikada sahneye çıkıp gol perdesini açtı: 0-1. Sarı-kırmızılılar 64’te Kerem’in asistiyle topu filelere gönderen Icardi’nin golüyle iyice rahatladı: 0-2. Arjantinli yıldız 73. dakikada kazandığı penaltıda topu bir kez daha filelere gönderdi: 0-3.



Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu’nun 75. dakikada filelere gönderdiği top ise VAR kontrolü sonrasında Kerem Demirbay’ın elle oynaması nedeniyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından ligdeki 4. maçını da kaybeden Gaziantep FK puansız son sıraya indi. Bir maçı eksik olan Galatasaray da 7 puanla 2. sıraya çıktı.

Galatasaray milli takım arasının ardından sahasında Samunspor’u konuk edecek. Gaziantep FK da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
GOLLER NASIL OLDU?

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete’nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay’ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic’ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu’nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen’in sağından filelere gitti: 0-1.
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