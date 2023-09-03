Gabon'da yönetime el koyan General Nguema demokrasi sözü verdi

Nguema ülkedeki 200 iş insanına seslenerek, darbe sırasında "kurumların feshedilmesi" kararının "geçici" olduğunu söyledi ve "Mesele onları daha demokratik hale getirmek için yeniden organize etmektir." diye konuştu.







Darbeyi kınayan ülke ve kuruluşların büyükelçilikleri AFP'ye yaptıkları açıklamada en üst düzey temsilcilerini değil, daha düşük rütbeli yetkililerini gönderdiklerini belirtmişti.





Gabonlu 12 askerden oluşan bir grup, çarşamba günü ülke sınırlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurmuştu.





Euronews'te yer alan habere göre darbeyle 55 yıllık Bongo iktidarını devirerek askeri yönetimin başına geçen General Brice Oligui Nguema, ülkedeki kurumların daha demokratik olacağı taahhüdünde bulundu.Petrol zengini ülkedeki iş dünyası liderlerini "aşırı faturalandırmaya" karşı sert bir şekilde uyaran Nguema onlara "ülkenin kalkınmasına" kendilerini adamalarını söyledi.Yolsuzluğa karşı uyaran cunta lideri "Bu aşamada, yurttaşlarımızın beklediği kalkınma söz konusu olduğunda bağlılığınızı veya vatanseverliğinizi algılamak zor." ifadelerini kullandı.Fazla tahsil edilen paranın "devlete geri dönmesini sağlayacağına söz veren Nguema "Bana göre bu durum devam edemez ve buna müsamaha göstermeyeceğim." dedi.Ulusal ve yabancı çıkar grupları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşen Nguema yabancı bağışçıları, diplomatları ve uluslararası kuruluşların üyelerini de kendisiyle görüşmeye davet etti.Gabon'un askeri yöneticilerinin bir sözcüsü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada "cumartesi gününden itibaren kara, deniz ve hava sınırlarının derhal yeniden açılmasına karar verdiklerini" söyledi.Pazartesi günü "geçici devlet başkanı" olarak yemin ederek göreve gelmesi beklenen General Nguema, askerler arasında Oligui olarak biliniyor.Nguema, Gabon'u neredeyse 42 yıl boyunca "demir yumrukla yöneten" Ali Bongo'nun babası Ömer Bongo'nun yardımcısı olarak görev yaptı. Ömer Bongo'nun 2009 yılında ölümünün ardından Ali Bongo'nun devlet başkanlığına seçilmesinin ardından kenara çekildi ve Gabon'un Fas ve Senegal'deki büyükelçiliklerinde askeri ataşe olarak 10 yıl süreyle görev yaptı.Ali Bongo'nun üvey kardeşi Frederic Bongo'nun yerine cumhuriyetçi muhafızların istihbarat şefi olarak 2018'de ön plana çıkan Nguema, altı ay sonra generalliğe terfi etti.Ali Bongo'yu, askeri tesislerin iyileştirilmesi, askerlerin çocukları için okullara fon sağlanması ve konaklama yerlerini yenileyerek çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirilmesi için zorlayan Nguema,'nın verdiği mücadele sayesinde meslektaşlarının saygı ve sempatisini kazandığı ifade ediliyor.Cunta yönetimi, Ali Bongo'yu ev hapsine aldıklarını ve "emekliye ayırdıklarını" duyurdu.Sosyal medya kullanmasına izin verilen Ali Bongo, oğlunun ve eşi Sylvia'nın gözaltına alındığını söylediği bir video yayınladı ve "dünyanın her yerinde sahip oldukları tüm dostlarından onların adına ses çıkarmaları" için çağrıda bulundu.Fransa-Gabon çifte vatandaşlığı bulunan Sylvia Bongo'nun Paris'teki avukatları, kendisinin ve oğlu Celil'in "keyfi tutukluluğu" nedeniyle dava açtıklarını söyledi.Sylvia Bongo'nu avukatı, Ali Bongo'nun eşi ve oğlunun "Gabon'da bilinmeyen bir yerde tutulduğunu" belirtti ve avukatlarına Libreville'deki Fransız konsolosluğuna erişim izni verilmesini talep ettiklerini bildirdi.Öte yandan Ulusal TV, devrik başkanın oğlu Nureddin Bongo Valentin ve tutuklanan diğer yetkililerin evlerinde ele geçirildiği iddia edilen nakit parayla dolu bavulların önünde çekilmiş görüntülerini yayınladı.Ordu, diğer iddiaların yanı sıra onları vatana ihanet, zimmete para geçirme, yolsuzluk ve başkanın imzasını tahrif etmekle suçluyor.Afrika'da son üç yıl içinde Mali, Gine, Sudan, Burkina Faso ve Nijer'de darbeler yaşandı.