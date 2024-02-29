Bursa'nın kıyılarında mavi renkli parlamalar görüldü

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.
Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.
Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.
DOKUNUNCA RENGİ DEĞİŞİYOR
Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.
VATANDAŞ KIYIYA AKIN ETTİ
Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.