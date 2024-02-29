Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'nın kıyılarında mavi renkli parlamalar görüldü /29 Şubat 2024 11:54

Bursa'nın kıyılarında mavi renkli parlamalar görüldü

Marmara'nın Bursa kıyılarında, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan mikroskobik canlıların çoğalmasıyla deniz suyunda parlamalar meydana geldi.

SHABER3.COM

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

DOKUNUNCA RENGİ DEĞİŞİYOR

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti. 



VATANDAŞ KIYIYA AKIN ETTİ  

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi. 

 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bursa'nın kıyılarında mavi renkli parlamalar görüldü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:24