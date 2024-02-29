Samanyolu Haber /Teknoloji / Avrupalı medya devlerinden Google'a milyar dolarlık dava! /29 Şubat 2024 12:06

Avrupalı medya devlerinden Google'a milyar dolarlık dava!

30'dan fazla Avrupalı medya u, Google'ın reklam teknolojisindeki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 30'dan fazla medya kuruluşu 2,1 milyar euroluk tazminat davası açtı.

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Dava, Hollanda'nın Amsterdam Bölge Mahkemesinde açıldı. Davacı medya kuruluşları, Google'ın reklam teknolojisi uygulamalarının rekabete aykırı olduğunu ve bu durumun kendilerine zarar verdiğini savunuyor.

Tazminat talebinin dayanağı ise Google'ın hakim konumunu kullanarak medya kuruluşlarından haksız yere yüksek komisyonlar alması ve reklam gelirlerini düşürmesi.

Fransız rekabet kurumu 2021'de, Avrupa Komisyonu ise 2023'te Google'ın reklam teknolojisindeki hakim konumunu kötüyü kullandığını tespit etmişti.


Davaya katılan medya kuruluşları arasında Alman medya şirketi Axel Springer, Norveç merkezli medya grubu Schibsted ve Polonya, Finlandiya, Avusturya, Danimarka, Belçika, İsveç, İspanya, Portekiz, Çekya, Macaristan, Slovakya, Hollanda ve Lüksemburg'tan medya kuruluşları yer alıyor.

Dava alehine sonuçlanırsa, Google'ın Avrupa'daki reklamcılık faaliyetlerinde önemli değişikliklere yol açması bekleniyor.



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