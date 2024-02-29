Samanyolu Haber /Dünya / Lufthansa’da bir grev daha! Bu kez... /29 Şubat 2024 12:22

Lufthansa’da bir grev daha! Bu kez...

Almanya’da ulaşım sektöründeki grevler giderek yayılıyor. Toplu taşımada cuma günü ülke genelinde grevler yapılacağı duyurulurken, sürpriz bir grev kararı da hava ulaşımından geldi. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (ver.di) yer personelini ilgilendiren ücret anlaşmazlığında, Lufthansa’nın teknik alanda çalışanlarını greve çağırdı.

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Sendika tarafından dün akşam geç saatlerde yapılan açıklamada, Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training ve Lufthansa Technical Training’de çalışanların ve stajyerlerin cuma gününe kadar sürecek üç günlük greve çağrıldığı duyuruldu. Lufthansa Technik Logistik ve Lufthansa Technik Logistik Services çalışanları bulundukları yere göre farklı zamanlarda iş bırakma eylemine katılacak. Ancak grevlerin kapsamı daha küçük olacak ve bu kez seferler etkilenmeyecek. Ne kargo ne de yolcu seferlerinde herhangi bir iptal beklenmiyor.

TEKLİFİ YETERSİZ BULDU
ver.di şu ana kadar anlaşmazlık nedeniyle bir günden fazla süren iki uyarı grevi yapmış ve bunların her biri yüzlerce uçuşun iptal edilmesiyle sonuçlanmıştı. Sendika, geçtiğimiz günlerde iki gün süren ücret görüşmelerinin ardından Lufthansa’dan gelen yeni teklifi yetersiz bularak reddetti. Lufthansa bu teklifi yer personelinin son uyarı grevi dalgasının ardından sunmuştu. Lufthansa İnsan Kaynakları Şefi Michael Niggemann, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “ver.di’ye doğru büyük bir adım daha attık ve yeni, daha da iyileştirilmiş bir teklif sunduk” dedi. Lufthansa’nın teklifinde, Aralık 2024’te planlanan yüzde 4’lük maaş artışın mart ayına çekilmesi, 3 bin Euro tutarındaki enflasyon telafisi ikramiyesinin daha hızlı bir şekilde ödenmesi yer aldı.
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