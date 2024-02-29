Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'ın rakibi, ALS hastası adama beyin çipi taktı /29 Şubat 2024 12:40

Elon Musk'ın rakibi, ALS hastası adama beyin çipi taktı

ALS hastalığına sahip bir adam, yalnızca zihnini kullanarak hayatının kontrolünü eline almasını sağlayan bir beyin çipini taktıran 10. kişi oldu.

SHABER3.COM

2020 yılında ALS teşhisi konulan 67 yaşındaki adam yavaş yavaş teknolojik aletleri kullanma veya tek başına beslenme gibi fiziksel yetilerini kaybetmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında beyin çipi taktıran adam hayatının kontrolünü yeniden eline almayı umuyor.

Beyin çipi takılan adam beyin dalgalarını bilgisayarda gerçekleştirilen eylemlere dönüştürerek sağlık bildirimlerini veya ağrı raporlarını sağlayıcısına gönderebiliyor.

Yaşlı adam yakında düşünce gücünü televizyonunu açmak ve ailesine mesaj göndermek gibi daha heyecan verici görevler için kullanabilecek.



HAREKET KABİLİYETİNİ GERİ KAZANACAK

Yaşlı adam, kalem tutma veya telefonda gezinme gibi el becerilerinin çoğunu kaybetmiş olsa da hala konuşabiliyor. Ancak bu durum zamanla değişebilir.

Sağlıkla ilgili notlar göndermenin yanı sıra, beyin çipi sayesinde pinpona benzeyen basit bir video oyununu düşünce gücüyle oynayabiliyor.

Musk, 2021'de Neuralink beyin çipi takılan bir maymunun aynı şeyi yaptığını gösteren bir video yayınlamıştı.

Yaklaşık bir ataş büyüklüğündeki beyin çipi, vücudun hareketini yönlendirecek sinyaller üreten beynin motor korteksine yerleştiriliyor.

Yerine oturduğunda, elektrotları sinir sinyallerini kaydedebileceği beyne yakın damar duvarına doğru bastıracak şekilde genişliyor.



ELON MUSK'IN NEURALINK'İ İLE YARIŞIYOR

Synchron şirketinin beyin çipi Elon Musk'ın geçen yıl mayıs ayında FDA onayı alan ve ocak ayında ilk insana implante edilen "Neuralink" beyin çipiyle rekabet ediyor.

Synchron, 2021'de kalıcı implante edilebilir cihazın insan denemelerini yürütmek için Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay aldı.

İlk defa geçen ay bir insana Neuralink beyin çipi yerleştirildi ve Musk, ilk sonuçların nöron tespitinde umut verici bir artış gösterdiğini bildirdi.

Musk, hastanın yalnızca düşüncelerini kullanarak fareyi ekranda hareket ettirebildiğini ve cihazın sonunda insanların düşünerek bir bilgisayarı kontrol etmesine izin verecek şekilde kullanılacağını umduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk'ın rakibi, ALS hastası adama beyin çipi taktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:32:12