Elon Musk'ın rakibi, ALS hastası adama beyin çipi taktı

2020 yılında ALS teşhisi konulan 67 yaşındaki adam yavaş yavaş teknolojik aletleri kullanma veya tek başına beslenme gibi fiziksel yetilerini kaybetmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında beyin çipi taktıran adam hayatının kontrolünü yeniden eline almayı umuyor.

Beyin çipi takılan adam beyin dalgalarını bilgisayarda gerçekleştirilen eylemlere dönüştürerek sağlık bildirimlerini veya ağrı raporlarını sağlayıcısına gönderebiliyor.

Yaşlı adam yakında düşünce gücünü televizyonunu açmak ve ailesine mesaj göndermek gibi daha heyecan verici görevler için kullanabilecek.







HAREKET KABİLİYETİNİ GERİ KAZANACAK

Yaşlı adam, kalem tutma veya telefonda gezinme gibi el becerilerinin çoğunu kaybetmiş olsa da hala konuşabiliyor. Ancak bu durum zamanla değişebilir.

Sağlıkla ilgili notlar göndermenin yanı sıra, beyin çipi sayesinde pinpona benzeyen basit bir video oyununu düşünce gücüyle oynayabiliyor.

Musk, 2021'de Neuralink beyin çipi takılan bir maymunun aynı şeyi yaptığını gösteren bir video yayınlamıştı.

Yaklaşık bir ataş büyüklüğündeki beyin çipi, vücudun hareketini yönlendirecek sinyaller üreten beynin motor korteksine yerleştiriliyor.

Yerine oturduğunda, elektrotları sinir sinyallerini kaydedebileceği beyne yakın damar duvarına doğru bastıracak şekilde genişliyor.











ELON MUSK'IN NEURALINK'İ İLE YARIŞIYOR





Synchron şirketinin beyin çipi Elon Musk'ın geçen yıl mayıs ayında FDA onayı alan ve ocak ayında ilk insana implante edilen "Neuralink" beyin çipiyle rekabet ediyor.





Synchron, 2021'de kalıcı implante edilebilir cihazın insan denemelerini yürütmek için Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay aldı.





İlk defa geçen ay bir insana Neuralink beyin çipi yerleştirildi ve Musk, ilk sonuçların nöron tespitinde umut verici bir artış gösterdiğini bildirdi.





Musk, hastanın yalnızca düşüncelerini kullanarak fareyi ekranda hareket ettirebildiğini ve cihazın sonunda insanların düşünerek bir bilgisayarı kontrol etmesine izin verecek şekilde kullanılacağını umduğunu söyledi.