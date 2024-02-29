Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore: Rusya’ya Kuzey Kore’den tonlarca mühimmat gitti /29 Şubat 2024 13:19

Güney Kore: Rusya’ya Kuzey Kore’den tonlarca mühimmat gitti

Rusya’nın Kuzey Kore’den yüklü miktarda mühimmat aldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Temmuz ayından bu yana Rusya’nın Kuzey Kore’den 6 bin 700 konteyner mühimmat aldığı iddia edildi.

Bu iddia gazetecilere yaptığı açıklamada Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik tarafından geldi. 

Bakan, Kuzey Kore'nin temmuz ayından bu yana Rusya'ya 6 bin 700 konteyner dolusu mühimmat gönderdiğini söyledi.  Reuters’ın haberine göre Konteynerlerin üç milyondan fazla 152 milimetrelik top mermisi veya 500 bin adet 122 milimetrelik mermi taşıyabilir.

Haberde Kuzey Kore'deki mühimmat fabrikasının hammadde ve elektrik eksikliği nedeniyle kapasitelerinin yaklaşık yüzde 30'unda çalıştığ, Rusya için top mermisi üreten fabrikaların ise "tam kapasite" çalıştığının altı çiziliyor.
Kuzey Kore'nin mühimmat karşılığında çoğu gıda malzemesi içeren dokuz bin konteyner ürün aldığı belirtiliyor. Güney Koreli bakan, Moskova'nın teknik yardım sağlamaya devam etmesi halinde Kuzey Kore'nin önümüzdeki ayın başlarında bir uydu daha ateşleyebileceğini ve Pyongyang'ın uçak ve yer hareket kabiliyeti ekipman teknolojisi konusunda da yardım istediğini de sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin eylül ayından bu yana Rusya'ya 10 binden fazla konteyner dolusu mühimmat ya da benzer malzeme teslim ettiğini iddia etmişti.
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