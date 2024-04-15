Samanyolu Haber /Ekonomi / Bütçede faiz deliği /15 Nisan 2024 21:49

Bütçede faiz deliği

2024'ün ilk üç ayında faiz giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150'lik hızlı artışla 100 milyar TL'den 250 milyar TL'ye yükselmesi dikkat çekti.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mayıs 2023 seçimleri öncesinde "faiz sebep enflasyon neticedir" demiş ve düşük faiz politikası uygulatmıştı.

Ekonomide çarkları döndürüp seçim kazanma kaygısının ön planda olduğu bu dönemde şirketler ve zengin kesim aldıkları çok düşük faizli krediler ile servetlerini büyüttü.

Ancak bu süreçte kur ve enflasyon patladı. Ülke ekonomisi de bir ödemeler dengesi krizinin eşiğine geldi.

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından ise "enflasyon sebep faiz neticedir" politikasına geçildi ve yabancı sıcak para çekmek için rekor yüksek faiz politikası uygulanmaya başlandı.

Bu dönemde devlet de vatandaş gibi aldığı borç karşılığında çok yüksek faiz ödemeye başladı.

Bugün açıklanan merkezi yönetim bütçe verilerine göre, geçen senenin ilk üç ayında 100,7 milyar TL olan faiz giderleri, bu senenin ilk üç ayında 250,5 milyar TL'ye yükselerek rekor kırdı.

Geçen sene martta 45,1 milyar TL olan merkezi yönetim bütçesi faiz giderleri, bu sene martta 75,6 milyar TL'ye yükseldi.

Bütçe açığı ise martta 209 milyar TL'ye, yılın ilk üç ayında 513,5 milyar TL'ye ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİYLE BİRLİKTE PATLADI

Hükümet cephesinden dönem dönem yüksek faiz karşıtı söylemler gelse de Hazine'nin faiz harcamalarında son dönemdeki hızlı yükseliş dikkat çekiyor.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrasında kur ve enflasyonla birlikte faiz harcamalarında da sert yükseliş olduğu görülüyor.

Sistem değişikliği öncesinde 2017 yılında 55,5 milyar TL olan Hazine'nin toplam faiz giderleri, 2023 yılında 564,9 milyar TL'ye yükseldi. Böylece faiz giderleri, altı yılda yaklaşık 10 katına yükselmiş oldu.

2022 yılında 287,2 milyar TL olan Hazine'nin faiz gideleri, 2023 yılında yüzde 96,6 oranında artış gösterdi.

2017 yılında yüzde 8,9 olan faiz giderlerinin Hazine'nin gelirlerine oranı, 2023 yılında yüzde 10,6'ya yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bütçede faiz deliği Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:16:35