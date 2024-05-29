Samanyolu Haber /Gündem / Büyük aile dramı: 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu /29 Mayıs 2024 19:45

Büyük aile dramı: 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu

Bursa'da boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Olay saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı’yı ve oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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