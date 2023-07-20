Samanyolu Haber /Gündem / Büyük tasfiye listesinde 165 isim var: Soylu sonrası Emniyet'te ortalık toz duman /20 Temmuz 2023 12:10

Büyük tasfiye listesinde 165 isim var: Soylu sonrası Emniyet'te ortalık toz duman

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve geldikten sonra Eski Bakan Süleyman Soylu’ya yakın isimleri görevden uzaklaştıracağı gündeme gelmişti. Emniyet Personel Daire Başkanı Ogün Vural, Yerlikaya’nın onayı ile görevden alınmıştı.

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Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen atamalar ve görevden almalar için düğmeye basıldığı öne sürüldü. KRT'nin haberine göre ilk etapta 54 ismin görevine son verilecek. Listedeki isimlerden Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları’nın görevden alınmasının ardından diğer daire başkanlarının da görevden alınması bekleniyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen görevden almalara yönelik isimler netleşti. Üst düzey yöneticilerden 165’inin görevine son verileceği ifade edilirken ilk etapta 54 ismin görevden uzaklaştırılacağı belirtildi. Görevden alınacak isimlerin birinci sınıf emniyet müdürleri ile birinci ve ikinci meslek derecesi düzeyinde olması bekleniyor. Dolayısıyla emniyet müdürlerinin yanı sıra müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da bu isimler arasında olacak.

Emniyet kaynaklarına göre görevden uzaklaştırılacak isimler arasında Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İstihbarat Başkanı Akın Sabit Zaimoğlu, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın ve Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan da var.
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