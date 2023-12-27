Samanyolu Haber /Gündem / Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest /27 Aralık 2023 18:22

Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden askerler ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Can Ataklı adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. 

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ataklı'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir ikametine en yakın karakola imza vermeyi içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında paylaşımları nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:34:13