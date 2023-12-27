Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden askerler ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Can Ataklı adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.







İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ataklı'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir ikametine en yakın karakola imza vermeyi içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında paylaşımları nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.

