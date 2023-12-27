Yargıda büyük kriz: AYM kararına uymayan Yargıtay'a yerel mahkeme uymadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) delegesi, yöneticisi veya faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle yargılanan yüzlerce kişi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ve eşi eczacı Filiz Bedirhanoğlu, 2011-2013 yılları arasında DTK toplantılarına katıldıkları, delegesi oldukları gerekçesiyle “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla 2017 yılında davada açıldı.







MLSA'dan Deniz Tekin'in haberine göre, davayı 1 Nisan 2020’de karara bağlayan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahismail ve Filiz Bedirhanoğlu’na “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 6 yıl 3’e ay hapis cezası verdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu reddetmesi üzerine dava 2021’de Yargıtay’a taşındı.





'ÖZERKLİĞİ KONUŞMAK ÖRGÜTSEL FAALİYET DEĞİL'

Temyiz başvurusunu 29 Mart 2023’te karara bağlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, oy birliğiyle aldığı kararla mahkemenin hükmünü esastan bozdu. Bozma gerekçesinde, birbirleriyle evli olan sanıkların çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşlarında görev aldıkları, yaptıkları konuşmaların demokratik özerklik çerçevesinde, içerikleri suç teşkil etmeyen düşünce açıklamaları niteliğinde olduğuna işaret edildi.







Yerel mahkemenin verdiği kararını hukuku aykırı olduğuna karar veren daire, şu değerlendirmeyi yaptı: “PKK/KCK terör örgütü ile bağlantıları tespit edilemeyen, kod adı kullanmayan, terör örgütü içinde ideolojik veya silahlı eğitim aldıklarına, örgütün dağ kadrosu veya milis güçleriyle bağlantılarını gösteren veya ilişkilerini belirleyen delil bulunmayan sanıkların çözüm süreci olarak adlandırılan 2011-2013 yıllarındaki DTK toplantılarının bir kısmına katılarak içerikleri suç teşkil etmeyen konuşma yapmaktan ibaret faaliyetlerinin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmeyeceği de gözetilerek sanıkların örgütün hiyerarşik yapısına girerek örgüt üyesi olduklarını gösteren her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli delil bulunmaması karşısında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatlerine karar vermek gerekirken yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması hukuka aykırı bulunmuştur.”





YEREL MAHKEME KARARA UYMADI



Yargıtay’ın yeniden incelemek ve hüküm verilmek üzere gönderdiği davanın ilk duruşması 22 Kasım 2023’te davası Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan sanıklar ve avukatları daha önce yaptıkları savunmaları tekrar ederek, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına istedi. Duruşma savcısı ise esas hakkında görüşünde Yargıtay’ın bozma ilamına karşı direnme kararı verilmesini talep etti. Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararla, Yargıtay’ın bozma kararına uymayarak eski kararında direndi.





Mahkeme, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla sanıkları 6 yıl 3’er ay hapis cezası vererek, haklarında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verdi. Mahkeme direnme kararının gerekçesinde DTK’nin cezaevinde olan PKK lideri Abdullah Öcalan ve PKK’nin yürüttüğü faaliyetlerden biri olduğu savunuldu. Sanıkların, DTK’de delege olarak yer aldıkları, DTK’nin birden fazla faaliyetine katılarak PKK ve Abdullah Öcalan’ın görüşlerini ve özerkliği destekler mahiyette konuşmalar yaptıkları iddia edildi. Sanıkların yaptıkları konuşmalar ve katıldıkları toplantılarla örgüt üyeliği için gerekli şartlardan biri süreklilik ve yoğunluk şartlarını oluşturduğu ileri sürüldü.





TEMYİZE GİDİLDİ

Sanık avukatları, yerel mahkemenin direnme kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz etti. Ceza Mahkemesi Kanunu’nun CMK Madde 307. Maddesinin 4. Fıkrasına göre yerel mahkemelerin vermiş olduğu direnme kararları, direnilen daireye gönderilir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse eğer dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği kararlara karşı direnilemiyor.



