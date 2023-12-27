Saat verildi; Asgari ücret rakamı açıklanacak!

Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor.







İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.





Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla bir araya geldi.





Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla toplantısı sona erdi.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19.30'da bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapacak.