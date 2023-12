Meclis, 'KHK zulmüne devam' dedi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Olağanüstü Hal ile ilgili düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinin gerekçelerini genel kurulda anlattı.







CHP ÇEKİMSER KALDI

TBMM İçtüzük 37 ye göre verdiği 2/1188 sıra numaralı kanun teklifi TBMM Genel Kurulda oylandı. AKP, MHP ve İYİ Parti oylarıyla OHAL KHK’larını kaldıracak yasa teklifi reddedildi. CHP çekimser kaldı.





“OHAL KHK’LARI BÜYÜK BİR ENKAZ OLUŞTURDU”

Gazetekritik’in haberine göre yasalaşmış OHAL KHK’lerinin iptaline dair bir yasa teklifi veren Gergerlioğlu, “Bu yasa teklifi çok önemli. Değerli arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun ve biraz sonra anlatacaklarımı dikkatle dinleyin, bu yasa teklifine “evet” denmesi gerektiğini göreceksiniz. Çünkü Anayasa’ya aykırı bir şekilde çıkarılan OHAL KHK’leri büyük bir enkaz oluşturdu, büyük bir felaket var ortada, bir şekilde halledilmesi gerekiyor ve adım atılmıyor. Yüz binlerce insan ihraç edildi. İlk yılda 150-200 bin kişi yedi yılda 300 bine ulaştı. Ayrıca milyonları bulan yakınları da şu anda işsiz, zindanlarda veyahut da yurt dışına çıkışları yasak. Her türlü haksızlık ve zorbalıkla karşı karşıyalar.” ifadelerini kullandı.





“KHK’LAR GİDECEK ADALET KAZANACAK”

OHAL’in iki ay sürecek denmesine rağmen iki yıl sürdüğünü hatırlatan Gergerlioğlu, “OHAL Komisyonu iki yıl sürecek.” dendi, altı yıl sürdü; yüzde 87 “hayır” dendi başvuruculara. Neden Anayasa’ya aykırı bir şekilde “hayır” dendi? Çünkü, bakın, Anayasa’nın OHAL’i düzenleyen maddelerine aykırı bir şekilde çıkarılmıştı. Bu KHK’ler; yeri, süresi ve konusu Anayasa’ya aykırıydı. Ardından bu KHK’leri çıkardınız, OHAL KHK’lerini; “OHAL bitti.” dediniz; peki, o zaman neden bunlar daha sonra yasalaştı? OHAL döneminde çıkan KHK’ler nasıl olağan yasalar hâline geliyor? Bu, kabul edilemez; o yüzden yasa teklifimle bu yasalaşan KHK’lerin iptal edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Şunu herkes bilsin ki: KHK’ler gidecek, biz kalacağız; zulüm bitecek, adalet kazanacak.” şeklinde konuştu.





“BAKANLAR BOŞ KAĞITLARA İMZA ATARAK OHAL KHK’LARI YAYINLANDI”

Ali Babacan’ın sözlerini hatırlatarak büyük zulümler işlendiğini belirten Gergerlioğlu, “Babacan bunları söylüyordu “Benden sonra Bakanlar Kurulunda OHAL KHK’leri de böyle hazırlandı. Bakanlar boş kâğıtların altına imza attı.” İşte, belgesi burada; Ali Babacan bunu söyledi. Ardından, bunlar yüz binlerce insanın canına okudu. Osman Zabun AK PARTİ Isparta İl Başkanıydı, bu dönem Vekil yaptınız. Suçunuz çok büyük! Osman Zabun KHK’yle ihraç edilen insanlara “Ağaç kökü yesin onlar.” dedi. Bu bir soykırım cümlesidir. Bunun hesabı verilemez, yarın öbür gün hukuk geldiğinde bu ülkede bunun hesabı sorulacak. İnsanlar “önce as, sonra yargıla” mahkemelerinde önce ihraç edildi, daha sonra yargılamaya tabi tutuldu ve yüksek oranda reddedildi. Düşünün, gece saat on bir buçuk, on ikide -bana da aynısı yapıldı- internette Resmî Gazete’de TC’nizle yayımlanarak “Teröristsin.” deniliyor. Ne yargılama var ne bir şey! Ardından, altı yıl OHAL Komisyonunu bekliyorsun, Anayasa’ya aykırı nedenlerle ihraç ediliyorsun. Arkadaşlar, yüz binlerce kişi var. Bakın, şu listeyi görün: Bu ülkede son yedi yıldır 2 milyon 217 bin terör soruşturması açılmış, 600 bin kişi zindanlara atılmış ve binlerce anne, bebek o zindanlarda kalmış, insanların aile hayatı perişan edilmiş.” ifadelerini kullandı.





“KHK’LI DOÇENT İNŞAATTA ÇALIŞIRKEN KAZA GEÇİRDİ”

İnsanlar çok fazla çaresiz bırakıldığını ve hepsini bu raporlarımızda incelediklerini aktaran Gergerlioğlu, “Bir Doçent, Mustafa Çamaş; ihraç edildikten sonra inşaatta çalışıyor. Bakın, inşaatta çalışıyor, adam orada kaza geçirmiş; bu ülkenin yetiştirdiği bir doçent ve hayatını kaybediyor. Yüzlerce böyle insan oldu, kendi işi olmayan işlerde çalışırken hayatlarını kaybettiler. İntiharlar, kanser olayları, psikolojik hâller, depresyon, ekonomik sefalet, sosyal dışlama… Tam bir soykırım yaşattı AK PARTİ-MHP cumhur zulüm ittifakı. Boşuna mı cumhur zulüm ittifakı diyorum? Resmen insanlara zulmettiler ve soykırım fiilleri işlediler.” şeklinde konuştu.





31.12.9999 tarihine kadar başvuru yapamazsınız!

Elinde bir belge gösteren Gergerlioğlu, “Nebi Toylak, Dersimli, EĞİTİM SEN’li bir KHK’li arkadaşın belgeleri bunlar. İhraç edildikten sonra kendisine ne yapılmış? İŞKUR’a gitmiş “Bari başka bir iş öğreneyim.” demiş, kendisine demişler ki: “KHK’yla ihraç edildin, seni kursa bile almayız.” Bir soykırım belgesidir bu. Bakın, burada ne diyor: “31 Aralık 9999 tarihine kadar başvuru yapamazsınız.” Ya, bunlar soykırım belgesi. “9999” ne demek? Bu nasıl bir skandaldır ya? İnsanlara bunu yaptınız siz! “Ölene kadar bunları yapmayacaksın.” diyorsunuz.” ifadelerini kullandı.







“DAMADI KHK’LI DİYE SOSYAL YARDIMI KESMİŞLER”

Trabzon Ortahisar Kaymakamlığının yaptığını bir felaket olarak değerlendiren Gergerlioğlu, “Burada ben iki yıl önce bunu anlatmıştım; AK PARTİ’li Grup Başkan Vekili bile inanamadı, gece saat 22.00, Ortahisar Kaymakamını aradılar ve bu belge ortaya çıktı. Bu bir soykırım belgesidir biliyor musunuz? KHK’li bir matematik öğretmeni Ali Özlü işinden ihraç edilmiş, çekmediği çile bırakmamışlar ve adamcağız genç yaşında kanser olmuş ve ardından şunu da yapmışlar: Yatalak bir kayınvalidesi var, kayınvalidesinin sosyal yardımını kesmişler. “Niye?” diye sormuş adam, dilekçe vermiş. “Efendim, damadı KHK’yle ihraç edilmişti o yüzden kestik” Bu, soykırım belgesidir, soykırım belgesi. Bunun gibi binlerce belge var elimde benim, biliyor musunuz? İnsanlığa karşı suç içeren büyük suçlar işlediniz, soykırım fiilleri işlediniz. Bir sürü belge var ve bunlar bu ülkeye hukuk geldiğinde sizlerin yargılanmasına neden olacak, biliyor musunuz?” dedi.