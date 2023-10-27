Samanyolu Haber /Gündem / Can Atalay kararı görüşülürken AYM'den mahkemeye yazı gönderildi /27 Ekim 2023 21:25

Can Atalay kararı görüşülürken AYM'den mahkemeye yazı gönderildi

AYM'nin hak ihlali kararının ardından yerel mahkeme Can Atalay'ın tahliyesine ilişkin bir kez daha toplandı. İkinci kez heyet görüşme halindeyken AYM'nin öğle saatlerinde yerel mahkemenin kararını bildirmesi için yazı gönderdiği öğrenildi.

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Can Atalay hakkında hak ihlali kararının ardından gözler 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

Sabah saatlerinde toplanan mahkeme heyeti ve kalem memurları 10 saatin sonunda adliyeden ayrıldı. Heyet görüşme halindeyken hak ihlali kararına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir" dedi.

Halktv.com.tr'den Fırat Fıstık' yargı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Anayasa Mahkemesi'nden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı daha gönderildi.

AYM'nin gönderdiği yazıda 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kararını bildirmesi ve yeni yargılamaya ilişkin esas numarasının yazılması istendi.

AYM, gerekçeli kararında şüpheye yer bırakmayacak şekilde Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Bu yazıyla AYM, bir an önce tahliye kararı vermesi için yerel mahkemeyi bir kez daha uyarmış oldu. Ancak bu yazının öğle saatlerinde mahkemeye geldiği fakat sisteme saatler sonra girildiği öğrenildi.
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