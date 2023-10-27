BM'den İsrailli yetkililere 'ırkçı dil' uyarısı

Komite, Filistinli yetkililere yönelik nefret söylemi ve tahrik ile mücadele etme tavsiyesini de yineledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), İsrail-Hamas savaşında İsrailli yetkililerin Filistinlilerle ilgili açıklamalarında "ırkçı nefret suçu söylemlerinin" arttığı endişesini dile getirdi.Cenevre merkezli örgüt, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından bu yana İsraillilerin Filistinlilere yönelik açıklamalarında "ırkçı nefret söylemlerinde ve insanlıktan çıkarmada keskin bir artış" gözlemlendiğini aktardı.Örgütten yapılan açıklamada, üst düzey İsrailli yetkililerin, politikacıların ve kamuoyu önündeki isimlerin yaptığı konuşmaların "derin kaygı uyandırdığı" belirtildi. Örgüt, İsrail'i nefret söylemini kınamaya ve bu tür suçları kovuşturmaya çağırdı.Örgütün açıklamasında İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim'de yaptığı açıklama da doğrudan eleştirildi. Gallant, açıklamasında "insansı hayvanlarla" savaş halinde olduklarını açıklamıştı. Örgütten yapılan açıklamada bu tür bir dilin "soykırım eylemlerini kışkırtabileceği" belirtildi.İsrail'in Cenevre'deki diplomatik temsilciliği, komitenin açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamada, komitenin "antisemitizm ve Yahudilere yönelik saldırılardaki artışı" görmezden geldiği vurgulandı ve "Tüm bunlar sinik bir şekilde bir kenara atıldı" dendi.18 bağımsız uzmandan oluşan BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), 1965 yılında yürürlüğe giren Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin uygulanmasını denetliyor. Söz konusu sözleşme hem İsrail hem de Filistin yönetimi tarafından imzalanmıştı.