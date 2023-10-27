Rusya İran ve Hamas arasında üçlü Moskova görüşmesi





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Moskova'da Hamas ve Rus yetkililerle bir araya geldi.





Davet Rusya’dan geldi





İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya giderek Hamas yetkilileriyle bir araya geldi.





Rus, İran ve Hamas grubu arasında gerçekleşen görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki durum ve İsrailin planladığı hareket ele alındı.





İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetle görüştü.





Görüşme sonrası ortak fotoğraf verildi. Fotoğraflarda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’unda olduğu görüşmede , Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.