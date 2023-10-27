Samanyolu Haber /Dünya / Suriye’de ABD üssüne 10 saldırı /27 Ekim 2023 21:02

Suriye’de ABD üssüne 10 saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına 10 kez saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ve yaralanan ABD askerleri olduğu iddia edildi.

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ABD ordusunun varlığını sürdürdüğü Deyrizor’un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi.

“ÖLEN VE YARALANAN ASKERLER VAR”

Saldırılarda üs ve çevresine roketler düştü. Ambulansların sevk edildiği üste, ölen ve yaralanan ABD askerlerinin olduğu iddia edildi.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD’ye ait helikopterler petrol sahası üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Üssün çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

IRAK’TA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

ABD'nin Irak'ta kullandığı Ayn’ül Esad Hava Üssü yakınlarında da bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkili, İHA'nın üssün birkaç kilometre uzağında düşürüldüğünü, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR

Suriye’de son günlerde ülkenin güneyindeki Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
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