Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü çay üreticisi iflasın eşiğinde: Mahkeme 3 aylık mühlet verdi /27 Ekim 2023 20:52

Ünlü çay üreticisi iflasın eşiğinde: Mahkeme 3 aylık mühlet verdi

Fenerbahçe'ye sponsor olan Türkiye’nin köklü çay üreticilerinden Tirebolu 42 Çay Pazarlama AŞ iflasla karşı karşıya. Hacizlere karşı koruma talep etmek için yargıya başvuran firmaya mahkeme 3 ay mühlet verdi.

SHABER3.COM

Ekonomi her geçen gün kötüye giderken iflas eden firmaların sayısı da artıyor. İflas edenler kervanına büyük kuruluşlar da ekleniyor. Türkiye’nin köklü çay üreticilerinde Tirebolu 42 Çay Pazarlama AŞ iflasın pençesinden kurtulmakla uğraşıyor. Mahkeme şirket için 3 aylık mühlet verdi. 30 yıl önce kurulan şirket, Fenerbahçe’ye sponsor olmuştu.

FİRMA HACİZLERE KARŞI KORUMA TALEP ETTİ

Halktv’nin haberine göre; Türkiye’nin önde gelen çay üreticilerinden Tirebolu 42 Çay Pazarlama AŞ konkordato talep etti. İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin hacizlere karşı korunması talep edildi.

MAHKEME 3 AY MÜHLET VERDİ

Mahkeme yapılan başvuru üzerine şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Anılan karar gereği, şirket 20 Ekim’den itibaren 3 ay süre ile koruma altına alındı. Kararda, şirketin sahipleri Füsun Şahin ve Yusuf Şahin de anılan süre için koruma altına alınmış oldu.

1992 YILINDA KURULMUŞTU

Konkordato kapsamına alına şirket, özel çay sektörünün önde gelen firmalarından biri konumunda. Temeli 1992’de atılan şirket, geçen yıl Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin de forma sponsoru olmuştu. Şu sıralar ise Galatasaray ve Beşiktaş lisanslı taraftar çayları satıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü çay üreticisi iflasın eşiğinde: Mahkeme 3 aylık... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:20:56