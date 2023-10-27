Ünlü çay üreticisi iflasın eşiğinde: Mahkeme 3 aylık mühlet verdi

Ekonomi her geçen gün kötüye giderken iflas eden firmaların sayısı da artıyor. İflas edenler kervanına büyük kuruluşlar da ekleniyor. Türkiye’nin köklü çay üreticilerinde Tirebolu 42 Çay Pazarlama AŞ iflasın pençesinden kurtulmakla uğraşıyor. Mahkeme şirket için 3 aylık mühlet verdi. 30 yıl önce kurulan şirket, Fenerbahçe’ye sponsor olmuştu.





Halktv’nin haberine göre; Türkiye’nin önde gelen çay üreticilerinden Tirebolu 42 Çay Pazarlama AŞ konkordato talep etti. İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin hacizlere karşı korunması talep edildi.





Mahkeme yapılan başvuru üzerine şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Anılan karar gereği, şirket 20 Ekim’den itibaren 3 ay süre ile koruma altına alındı. Kararda, şirketin sahipleri Füsun Şahin ve Yusuf Şahin de anılan süre için koruma altına alınmış oldu.





Konkordato kapsamına alına şirket, özel çay sektörünün önde gelen firmalarından biri konumunda. Temeli 1992’de atılan şirket, geçen yıl Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin de forma sponsoru olmuştu. Şu sıralar ise Galatasaray ve Beşiktaş lisanslı taraftar çayları satıyor.