Gazze ile iletişim kesildi

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de iletişim ağları çöktü.



Londra merkezli internet gözlem şirketi Netblocks tarafından yapılan açıklamada “Canlı ağ verileri, yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde internet bağlantısının çöktüğünü gösteriyor” dedi.



Filistinli telekomünikasyon şirketi JawwaL da “Gazze Şeridi ile tüm iletişim ve internetin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz” denildi.



İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenlediği belirtiliyor.