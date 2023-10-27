Samanyolu Haber /Dünya / Gazze ile iletişim kesildi /27 Ekim 2023 20:47

Gazze ile iletişim kesildi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 21. gününde şiddetle devam ederken Gazze Şeridi’nde sabit hat, cep telefonu ve internetin kesildiği bildirildi.

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İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de iletişim ağları çöktü.

Londra merkezli internet gözlem şirketi Netblocks tarafından yapılan açıklamada “Canlı ağ verileri, yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde internet bağlantısının çöktüğünü gösteriyor” dedi.

Filistinli telekomünikasyon şirketi JawwaL da “Gazze Şeridi ile tüm iletişim ve internetin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz” denildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenlediği belirtiliyor.
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