Fenerbahçe’ye Djiku’dan kötü haber! Kırık var…

29 yaşındaki stoperin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler bu süre içerisinde Süper Lig’de Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Karagümrük ile maçlar yapacak.
Ayrıca Djiku, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki Ludogorest karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI
“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”