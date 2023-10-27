Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’ye Djiku’dan kötü haber! Kırık var… /27 Ekim 2023 20:24

Fenerbahçe’ye Djiku’dan kötü haber! Kırık var…

Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Alexander Djiku’nun Ludogorets maçında sakatlandığını ve oyuncuda sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

29 yaşındaki stoperin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler bu süre içerisinde Süper Lig’de Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Karagümrük ile maçlar yapacak.

Ayrıca Djiku, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki Ludogorest karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
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