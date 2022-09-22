Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar Cevheri'yi savundu asıl suç örgütü ve liderini işaret etti /22 Eylül 2022 14:03

Can Dündar Cevheri'yi savundu asıl suç örgütü ve liderini işaret etti

Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Cevheri Güven'in hedef gösterilmesini sert tepki gösterdi. .

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Sabah Gazetesi, bugünkü manşetinde Nokta Dergisi eski genel yayın yönetmeni Cevheri Güven’i hedef olarak göstermesine Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’dan çok sert tepki geldi. 

Cevheri Güven’in AKP Hükümeti’nin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarttığına vurgu yapan Dündar, “Hükümetin kirli çamaşırlarını ortaya seren Cevheri Güven’in Almanya'daki evini gizlice fotoğraflayıp Sabah aracılığıyla hedef tahtasına oturtuyor.” ifadelerini kullandı.  

Sabah’ın manşetine atıfta bulunan Dündar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Peker'e organize suç örgütü lideri diyorlar ya şu tabloya bakınca insan en büyük organize suç örgütünün hangisi olduğunu  çok daha net görebiliyor tabii onun liderini de.” 

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