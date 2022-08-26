Samanyolu Haber /Politika / Canan Kaftancıoğlu'ndan 'İstanbul' açıklaması /26 Ağustos 2022 19:52

Canan Kaftancıoğlu'ndan 'İstanbul' açıklaması

İstanbul'daki yaptıkları saha çalışmalarından söz eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Eskiden belli yerlerde çaldığımız kapı suratımıza kapatılıyordu. Şimdi karşımıza çıkan vatandaşa ‘nasılsın’ diyoruz, eleştirilerini alıyoruz, yardımcı olacağımız bir konu varsa yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘’80 Günde Devr-i Alem’’ kampanyası öbek örgütlenmesi çalışmalarına ilişkin ara bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

İki buçuk milyon hanenin kapısını çaldığını belirten Kaftancıoğlu, “Vatandaş artık kendisinin unutulmasından, özellikle iktidar tarafındaki siyasetçiler tarafından bir nasılsınız bile denmemesinden o kadar rahatsız ki hepimiz bunu deneyimledik. Her bir arkadaşımız yaptığı ev ziyaretini sisteme giriyor. Her bir hane ziyareti sonrasında notlar alınıyor. Öbek sorumluları, herkes bu veriyi görerek faydalanıyor. Vatandaşın sorununu çözmekte bize katkı sunar hale getiriyoruz. İstanbul’da bulunan 4 küsur milyon hanenin yüzde 50.51’inin kapısı çalınmış durumda” dedi.

"ESKİDEN BAZI YERLERDE KAPI SURATIMIZA KAPATILIRDI"

İktidar olduktan sonra da insanlarla iletişim kurmaya devam edileceğini söyleyen Kaftancıoğlu, “Eskiden belli yerlerde çaldığımız kapı suratımıza kapatılıyordu. Şimdi karşımıza çıkan vatandaşa ‘nasılsın’ diyoruz, eleştirilerini alıyoruz, yardımcı olacağımız bir konu varsa yardımcı oluyoruz, CHP iktidarında sorunların nasıl çözüleceğini anlatıyoruz, vatandaşı ikna etmeye çalışıyoruz, ne mutlu ki vatandaş ikna bu konuda” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Kaftancıoğlu, pazartesi günü ifade vereceğini de açıkladı.
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