Almanya’da pilotlar greve hazırlanıyor

Avrupa'daki grev dalgası yayılarak büyümeye devam ediyor.





Özellikle İngiltere'de birçok sektörde çalışanlar greve giderken, ulaşım sektöründe ise büyük aksamalar yaşanıyor.





Bu kez de Almanya'daki iplotların grev kararı aldığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Alman havayolu tekeli Lufthansa ile pilotlar sendikası Cockpit arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca, pilotlar grev hazırlıklarına başladı. Alman havayolu tekeli Lufthansa ile pilotlar sendikası Cockpit arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca, pilotlar grev hazırlıklarına başladı.

Perşembe günü Lufthansa tarafından yapılan yeni teklifi değerlendiren Cockpit, şirketin doğru yöne doğru bir adım attığını, ancak bunun kendileri için yetersiz olduğunu basına duyurdu. Açıklamayla birlikte grev hazırlıklarına başlayan pilotlar sendikası, grev için bir tarih vermedi.Daha önce pilotlar arasında yapılan oylamada yüzde 97,6 oranında greve “Evet” oyu çıkmıştı. Kargo taşıyan pilotların ise yüzde 99,3’ü grevden yana oy vermişti. Sendikanın grev kararı alabilmesi için üyelerinin en az yüzde 70’nin grevden yana oy kullanması gerekiyor.Sendikanın gelen talebi reddetmesi üzerine Lufthansa cephesinden, görüşmelere devam edilmesi ve tekliflerini esnek olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. Bu, işverenin yeni bir teklif daha sunmaya hazırlandığı şeklinde değerlendirildi.Pilotlar sendikası Cockpit, bu yıl için ücretlere yüzde 5,5 zam yapılmasını talep ederken, 2023’den sonra otomatik olarak enflasyon bağlanmasını istiyor. Taraflar arasında ayrıca tekel stratejisi konusunda da anlaşmazlık bulunuyor. Sendika, geçmişte 325 uçağın yalnızca grubun toplu sözleşmesi kapsamındaki kaptanlar ve ikinci kaptanlar tarafından uçurulacağına dair bir garanti elde etmişti. Lufthansa şimdi bunun değiştirilmesini dayatıyor.Anlaşma sağlanmaması durumunda Lufthansa’ya bağlı Eurowings şirketinde de grevin olma olasılığını güçlendiriyor. Eurowings’e bağlı pilotlar arasında grev oylaması 31 Ağustos’ta yapılacak. Bu oylamada da pilotların büyük bir bölümünün grevden yana oy kullanması bekleniyor.