Samanyolu Haber /Gündem / Tarkan da tutuklanan Gülşen'e destek verdi /26 Ağustos 2022 20:22

Tarkan da tutuklanan Gülşen'e destek verdi

Şarkıcı Tarkan, İmam Hatiplilere karşı kullandığı 'sapık' ifadesi sonrası tutuklanan Gülşen'e destek verdi.

SHABER3.COM

İmam Hatiplilere karşı kullandığı 'sapık' ifadesi sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve ardından tutuklanan Gülşen'e şarkıcı Tarkan destek verdi.

Tarkan konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

Evrensel'de yer alan habere göre Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz.

Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor.

Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı."
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