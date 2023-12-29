Samanyolu Haber /Sağlık / Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi /29 Aralık 2023 20:25

Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi

Canan Karatay'dan havaların soğumasıyla birlikte yeni bir çorba tarifi daha geldi. Karatay'ın en az kelle paça çorbası kadar etkili kemik suyu çorbası bu kış çok tüketilecek. Canan Karatay'dan kelle paçayı aratmayacak bir tarif daha geldi. Karatay'ın favori çorbalarından olan ve en az kelle paça çorbası kadar etkili ve lezzetliyle de doyuran kemik çorbasını bu kış çok duyacaksınız Kemik suyunun birçok faydası vardır. Öncelikle, kemik suyu içerdiği kolajen, protein, amino asitler ve mineraller sayesinde cilt sağlığını destekler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Kemik suyu, eklem sağlığını destekleyerek eklem ağrılarını azaltabilir ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca içerdiği antiinflamatuar özellikler sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. Tüm bu faydalarıyla birlikte, düzenli olarak tüketildiğinde kemik suyunun genel sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. KEMİK SUYU ÇORBASININ TARİFİ Malzemeler 4 - 5 adet biraz etli dana ya da tercihinize bağlı olarak kuzu kemik, 8 su bardağı içme suyu. Terbiyesi için; 1 adet yumurta 1 adet limon 1 buçuk yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı yoğurt Sosu için; Tereyağı Nane. Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor - Resim : 1 Kemik Suyu Çorbası Nasıl Yapılır? Öncelikle biraz etli olan kemikleri güzelce yıkadıktan sonra düdüklü tencereye yerleştiriniz. Kemikleri normal bir tencerede de kaynatabilirsiniz ama bu kaynama süresinin uzamasına sebep olabilir. Ardından üzerine isterseniz göz kararı ya da 8 su bardağı su ekleyiniz. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kapağın üzerinde bulunan düdüğü havaya kaldırıp kaynamasını bekleyiniz. Düdüklü tencere kaynadıktan sonra havaya kaldırdığınız düdüğü indirin. Bu şekilde altı kısık ve orta ateşte 40-45 dakika aralığında pişirmeye bırakınız. Kemikler pişme aşamasındayken bir tarafta derin bir kasenin içerisine yumurtayı, 2 yemek kaşığı yoğurdu, limon suyunu ve 1 buçuk yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpınız. Pütürlü hal gittikten sonra pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın. Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız. Bu süreçte topak topak olmaması için el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika daha pişiriniz. Daha sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave ediniz. En son olarak servis ederken üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sostan ekleyebilirsiniz.

SHABER3.COM

Canan Karatay'dan kelle paçayı aratmayacak bir tarif daha geldi.

Karatay'ın favori çorbalarından olan ve en az kelle paça çorbası kadar etkili ve lezzetliyle de doyuran kemik çorbasını bu kış çok duyacaksınız

Kemik suyunun birçok faydası vardır. Öncelikle, kemik suyu içerdiği kolajen, protein, amino asitler ve mineraller sayesinde cilt sağlığını destekler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Kemik suyu, eklem sağlığını destekleyerek eklem ağrılarını azaltabilir ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca içerdiği antiinflamatuar özellikler sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. Tüm bu faydalarıyla birlikte, düzenli olarak tüketildiğinde kemik suyunun genel sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

KEMİK SUYU ÇORBASININ TARİFİ

Malzemeler


4 - 5 adet biraz etli dana ya da tercihinize bağlı olarak kuzu kemik,
8 su bardağı içme suyu.


Terbiyesi için;

1 adet yumurta
1 adet limon
1 buçuk yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı yoğurt
Sosu için;

Tereyağı
Nane.


Kemik Suyu Çorbası Nasıl Yapılır?


Öncelikle biraz etli olan kemikleri güzelce yıkadıktan sonra düdüklü tencereye yerleştiriniz.

Kemikleri normal bir tencerede de kaynatabilirsiniz ama bu kaynama süresinin uzamasına sebep olabilir. Ardından üzerine isterseniz göz kararı ya da 8 su bardağı su ekleyiniz.

Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kapağın üzerinde bulunan düdüğü havaya kaldırıp kaynamasını bekleyiniz. Düdüklü tencere kaynadıktan sonra havaya kaldırdığınız düdüğü indirin.

Bu şekilde altı kısık ve orta ateşte 40-45 dakika aralığında pişirmeye bırakınız. Kemikler pişme aşamasındayken bir tarafta derin bir kasenin içerisine yumurtayı, 2 yemek kaşığı yoğurdu, limon suyunu ve 1 buçuk yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpınız.

Pütürlü hal gittikten sonra pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın.

Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız.

Bu süreçte topak topak olmaması için el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika daha pişiriniz.

Daha sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave ediniz. En son olarak servis ederken üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sostan ekleyebilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:14:52