Samanyolu Haber /Ekonomi / Demirören, 800 milyon dolarlık krediyle ilgili açıklama yaptı: /29 Aralık 2023 20:29

Demirören, 800 milyon dolarlık krediyle ilgili açıklama yaptı:

Sayıştay'ın TBMM’ye sunduğu "Demirören'den yapılandırdığı kredi borcu için herhangi bir anapara, faiz veya komisyon tahsilatı yapılamadığına" raporuyla ilgili Demirören Grubu'ndan açıklama geldi. Demirören Holding, yükümlülükleri yerine getirdiği iddiasında bulunurken, Ziraat Bankası'na ödeme yapılmasıyla ilgili rakam vermedi.

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Demirören Holding, “Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullandığı 800 milyon dolarlık kredinin 14 yıl vadelendirilmesine karşın kredi ödeme planlarına uygun hareket etmediği ve yapması gereken ödemeleri yapmadığına” ilişkin T24’ün haberi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada “İddiaların aksine; kurulduğu günden bugüne tüm ticari yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirmiştir, getirmektedir. Bundan sonra da güven timsali olmaya devam edecektir” denildi.

FAİZİYLE BİRLİKTE 920 MİLYON 911 BİN DOLAR BORÇ

Eray Görgülü’nün Ziraat Bankası’nın 2022 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu raporunun aktarıldığı haberinde, Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullandığı 800 milyon dolarlık krediye ilişkin detaylı bilgilere yer verdi. Raporda Demirören’in Ziraat Bankası’na olan borcunun 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle 895 milyon 635 bin 100 doları ana para, 25 milyon 276 bin 812 doları da faiz borcu olmak üzere toplam 920 milyon 911 bin dolara ulaştığı vurgulandı.

Raporda, “Firmanın kullandırım ve yapılandırma kapsamında oluşturulan kredi ödeme planlarına uygun hareket etmediği, yapılandırmalar kapsamında geri alım hakkı verilmek üzere yapılan varlık-borç takası yoluyla elde edilen tahsilatlar dışında herhangi bir anapara, faiz veya komisyon tahsilatı yapılamadığı” da vurgulandı. Raporda ayrıca 2022 yılı içerisinde yalnızca 586 milyon TL’lik tahsilat yapılabildiğine de dikkat çekilirken 324 milyon TL’si ekspertiz değerli ipotek, 1 milyar 478 milyon 135 bin TL’si marka rehni ve 4 milyar 160 milyon 781 bin TL’si de değerli hissenin rehin olduğu ifade edildi.

ÖDEDİĞİ RAKAMLA İLGİLİ TEK BİR BİLGİ VERMEDİ

Demirören’den yapılan açıklama şöyle:

“Demirören Şirketler Grubu ile ilgili gündeme getirilen iftira ve asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Grubumuz, 70 yıldan bu yana tamamen yerli sermaye ve özkaynakları ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürütmekte, ülke ekonomisinin gelişimine katma değer sağlamakta ve binlerce kişiye istihdam oluşturmaktadır. İddiaların aksine; kurulduğu günden bugüne tüm ticari yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirmiştir, getirmektedir. Bundan sonra da güven timsali olmaya devam edecektir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur…”
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