Samanyolu Haber /Spor / Süper Kupa rezaleti: Maç iptal /29 Aralık 2023 20:35

Süper Kupa rezaleti: Maç iptal

Suudi Arabistan'ın Atatürk'e sansür uygulama hadsizliği, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetiminin dik duruşu sayesinde duvara tosladı. Riyad'daki Süper Kupa maçının ısınmasına Atatürk tişörtüyle çıkma talebi kabul edilmeyen Fenerbahçe ve Galatasaray, sahaya çıkmama kararı verdiler.

SHABER3.COM

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması plananan maça saatler kala, Atatürk krizi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi, sahaya Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla sahaya çıkmak istedi.

Ancak Suudi yetkililer, siyasi mesaj kaygısı nedeniyle bu talebe olumsuz yanıt verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan krizin ardından toplantı yapma kararı aldı.

O sırada, maçı yönetecek hakemler stada doğru yola çıkarken, mücadelenin oynanacağı iddia edildi. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, maç ısınmasına Atatürk tişörtüyle çıkılmasına izin verilmemesi halinde maçı oynamayacakları restini çekti.

Yaşananların ardından iki takım oyuncuları kaldıkları otelden çıkıp maçın oynanacağı stada doğru yola çıkmak üzereyken, otele geri döndüler. Alınan karar neticesinde, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı için sahaya çıkmama kararı aldılar.

MAÇIN OYNANMAYACAĞI TEBLİĞ EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, her iki takım oyuncularına maçın oynanmayacağı kararı tebliğ edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Kupa rezaleti: Maç iptal Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:04