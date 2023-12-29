Samanyolu Haber /Gündem / Türk Mahkemeleri 'Yalçınkaya kararı'nı nasıl görmezden geliyor? Neler yapılabilir? /29 Aralık 2023 20:40

Türk Mahkemeleri 'Yalçınkaya kararı'nı nasıl görmezden geliyor? Neler yapılabilir?

KHK ile görevinden alınan savcı Erdem Gençay, kişisel YouTube kanalında Avukat Hatice Yıldız'ı konuk etti. Yayında, AİHM kararlarının TÜrk yargısı tarafından nasıl sistematik bir şekilde gözardı edildiği, Yalçınkaya kararının nasıl uygulanmaktan kaçıldığı örnekleri ile anlatıldı.

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Gençay ve Yıldız, Türk yargısının bugün ki acınası durumu, mağdurları her gün daha fazla ve defalarca mağdur eden hayal kırıklığına uğratan Af konusunu, yargı ve adalet adına pek çok güncel konu hakkında konuştu.


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