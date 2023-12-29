Samanyolu Haber /Gündem / YSK KHK'li adayı kabul etmeyecek /29 Aralık 2023 20:55

YSK KHK'li adayı kabul etmeyecek

YSK, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için KHK ile kamudan ihraç edilenlere adaylık yolunu kapattı. Sadece mahkeme kararı ile kamuya geri dönüşleri kesinleşenlerin adaylığı kabul edilecek.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilenlerin 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliliği adaylıklarının kabul edilmeyeceği yönünde karar aldı. KHK’den ihraç edilmiş, ancak mahkeme kararı ile memuriyete dönüşlerinin önünde bir engel kalmamışsa, bu başvurular kabul edilecek. Ancak, mahkeme süreçleri henüz bitmemiş olanların adaylığı kabul edilmeyecek.

Bir diğer alınan karar ise 'misafir seçmen'lere yönelik oldu. Önceki seçimlerde gündeme gelen ‘muvafakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler’ bu kez seçmen listelerine yazılamayacak. Alınan kararla büyükşehirlerden, akrabaları için oy kullanmak için memleketlerine ‘misafir seçmen’ olarak gitmek isteyenlerin önü kesilmiş oldu.
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